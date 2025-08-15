Haberler

Fırat Erdil, U16 Milli Takım’a Çağrıldı

35 YILDA BİR BAŞARI

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri’nde Aydın İl Karması’nın kazanmış olduğu 2’ncilik, takımın başarısını ortaya koyuyor. Bu başarı, takımın antrenörü Fırat Erdil’in de dikkatini çekti ve Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı kadrosuna çağrılmasına neden oldu.

MİLLİ TAKIM DAVETİ SEVİNDİRİYOR

Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan Fırat Erdil, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrosunda yer alıyor. Milli takım kampına davet edilmesi, hem kendisi hem de Aydın için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. İl Müdürlüğü, başarılı antrenörü tebrik ederek milli takım sürecinde başarılar diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Haberler

Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.