Fırat Erdil, U16 Milli Takım’da

Aydın’ı Gururlandıran Başarı

Aydın İl Karması’nı Analig Hentbol Türkiye Finalleri’nde ikinciliğe taşıyan Fırat Erdil, U16 Erkekler Milli Takım Kampı’na davet edilerek kentimizi onurlandırdı. Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri’nde Aydın İl Karması’nın mücadele verdiği turnuvayı ikincilikle tamamlayan antrenör Fırat Erdil, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı’na davet edildi.

Erdil’in Katkıları ve Başarıları

Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde çalışan Erdil, spor dünyasına yaptığı katkılar ve genç sporcuların gelişimine sağladığı destekle tanınıyor. Başarılı antrenör, şimdiye dek elde ettiği başarılarla Aydın’ın gurur kaynağı olurken, milli takım kampında görev alarak ülkemizi temsil etme fırsatını yakalıyor.

Tebrik ve Başarı Dilekleri

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fırat Erdil’i tebrik ederek milli takım görevinde başarılar diledi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri’nde Aydın İl Karması ile mücadele eden ve finalleri 2’ncilikle tamamlayan hentbol takımımızın antrenörü Fırat Erdil, Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı kadrosuna davet edildi. İl Müdürlüğümüz olarak, spora verdiği emek ve kazandırdığı değerli sporcularla fark oluşturan antrenörümüz Fırat Erdil’i tebrik ediyor, milli takım görevinde üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.