Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, sezon öncesi hazırlık sürecini ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Gül, “Geçen sezondan kalan iskelet kadronun korunması bu süreçte ciddi bir avantaj sağladı. Yeni transferler takıma hızlıca adapte oldu” dedi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında evinde Adana 01 FK’yı ağırlayacak olan Seza Çimento Elazığspor’da hazırlıkların verimli geçtiğini belirtti.

KAMP SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İki etaplı kamp sürecinin oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Gül, “İlk etap çalışmalarına tesiste başladık, ardından Erzurum’da devam ettik. Her iki kamp da fiziksel ve taktiksel açıdan gerçekten verimliydi. Yeni transferlerin adapte olması bizim açımızdan önemli bir gelişme oldu. Oyun planlarımıza sahada olumlu geri dönüşler aldık. Elazığspor, sezon hedeflerine odaklanmış durumda. İlk haftadan itibaren her maça 3 puan parolasıyla çıkacağız ve sonunda şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFER HAKKINDA BİLGİLER

Yeni transfer Samed Ali Kaya’nın skorer kimliği ve çok yönlülüğü üzerine de değerlendirme yaptı. Gül, “Samed Ali hem forvet hem kanat bölgelerinde görev alabiliyor ve ne oynamak istediğimi iyi biliyor. Bu önemli bir avantaj” şeklinde konuştu.

FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Antrenmanlara aynı ciddiyetle katıldığını dile getiren Fuat Bavuk, “Yüksek performans göstermek için yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Amacımız sezon sonunda şampiyonluk. Hazırlıklarımız iyi gidiyor ve sahada elimizden geleni yaparak galibiyetle başlamak istiyoruz” diye belirtti.

Takımın genç sağ beki Haluk Mustafa Tan, Elazığspor’a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. “Buraya gelmemin sebepleri, camianın büyüklüğü ve hedefleri. Adana 01 FK maçı sezonun ilk maçı ve önemli bir mücadele olacak. Elimizden geleni yapıp galibiyetle bu maçı tamamlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.