Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 37 Yaşında

FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN 37. YILI

Elazığ’da 21 Nisan 1988 tarihinde temelleri atılan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), 37. yılına ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşıyor. FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, bu anlamda yaptığı açıklamada, “Bugün, geçmişte atılan sağlam temellerin üzerine inşa edilen bu birliktelik sayesinde, geleceğe daha umutla bakıyoruz” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAŞARILAR

Başkan Gürtürk, Cemiyetinin 37. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, “Geride bıraktığımız bu uzun süreçte, nice anıya, başarıya ve zorluğa tanıklık ettik. Gazeteciliğin günbegün değişen şartlarına rağmen, bölgemizin sesi olma hedefiyle yolumuza devam ettik. Fırat Havzası’nda haberciliğe emek veren, bu mesleği onurla sürdüren tüm büyüklerimizin katkısıyla bugünlere geldik” diye belirtti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA SİMGESİ

Gürtürk, FHGC’nin sadece bir meslek kuruluşu olmadığını, aynı zamanda Elazığ’da birlikteliğin, dayanışmanın ve ortak çabanın simgesi olduğunu ifade etti. “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 37 yılda; farklı kuşaklardan birçok gazeteciyi bir araya getiren, anılar biriktiren, dostluklar kurduran ve hep birlikte büyüyen bir aile olduk” dedi.

ŞÜKRAN VE ANILAR

Ayrıca, Başkan Gürtürk, “Bu vesileyle, cemiyetimizin oluşmasında ve gelişmesinde emeği olan kurucu üyelerimiz Mehmet Topal, Şükrü Kacar, Aydın Meral, Şeref Tan, Coşkun Bingöl, İsmet Turan ve Ahmet Kaya’yı ve geçmiş dönem başkanlarımıza ve yönetim kadrolarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle geçmişe olan bağlılığını dile getirdi. Aynı zamanda, “Bu mesleğe yıllarını vermiş, kalemiyle, duruşuyla iz bırakmış ve bugün aramızda olmayan değerli basın emekçilerini rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Cemiyetin 37. yaşını kutlarken, gelecekte aynı birlik ve beraberlikle yol almaya devam edeceğine inandığını belirten Gürtürk, “Daha nice yıllarda, aynı heyecanla ve kararlılıkla buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.