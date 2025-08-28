Fırat Hükümlü İzmir’de Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece saatlerinde İzmir Caddesi’ndeki uygulama noktasında durdurmak istedikleri bir aracı fark etti.

KOVALAMACA VE SONUCU

Çınarköy Mahallesi’nde ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Sonuç olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sıkıştırılan otomobil, polis aracına ve ağaçlara çarparak durdu. Yapılan incelemelerde, araç sürücüsünün, 33 yıl 8 ay 10 gün toplam hapis cezası bulunan F.O. (37) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlünün UYAP sorgulamasında, aralarında uyuşturucu kullanımı ve ticareti, hırsızlık, yağma gibi suçların da yer aldığı toplam 32 kaydı olduğu belirlendi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.