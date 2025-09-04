Fırat Kalkınma Ajansı Toplantısı Yapıldı

FIRAT KALKINMA AJANSI’NIN YEREL KALKINMA HAMLESİ TOPLANTISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Fırat Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde Malatya’da iş dünyası ve yerel paydaşlarla bir araya gelindi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi, MÜSİAD Malatya Şubesi ve Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) işbirliğiyle düzenlenen toplantılarda, bölgenin kalkınma hedefleri, yatırım fırsatları ve destek mekanizmaları ele alındı.

BULUŞMA VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, toplantılarda ajansın bölgedeki faaliyetleri, yeni teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesi programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Budancamanak, Malatya’nın potansiyeline vurgu yaparak, “Malatya’nın üretim kapasitesi, girişimci ruhu ve stratejik konumu, bu programın başarıyla uygulanması için büyük bir avantaj. Paydaşlarımızla birlikte attığımız adımlar, bölgemize yeni yatırımlar, istihdam artışı ve ihracat büyümesi olarak geri dönecek” dedi. Yerel Kalkınma Hamlesi’nin, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı, illerin rekabet gücünü artırmayı ve yerel istihdamı desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

SUNULAN DESTEKLERİN DETAYLARI

Program dahilinde yatırımcılara sunulan teşvikler arasında vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi desteklerin yanı sıra proje bazında 240 milyon TL’ye kadar makine desteği ve faiz/kar payı destekleri yer alıyor. Budancamanak, bölgesel kalkınmanın yalnızca yatırımlarla değil, paydaşlar arası işbirliğiyle mümkün olduğunu belirterek, “Yerel Kalkınma Hamlesi, sadece bugüne değil, gelecek vizyonumuza da yön verecek bir süreç. Siz değerli paydaşlarımızın öneri ve fikirleri, bu sürecin en önemli parçası olacak” diye ekledi.

TOPLANTILARIN YANITLARI

Yerel paydaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda sektör temsilcileri görüş ve önerilerini aktararak programa aktif katkı sağladı. Programla belirlenen yatırım alanlarında, 30 Eylül 2025 tarihine kadar sürecek başvurularla hayata geçirilecek projelerin, TRB1 Bölgesi’nin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ekonomik rekabet gücünü artırması hedefleniyor.