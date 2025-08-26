Fırat Kalkınma Ajansı Yeni Teşvik Tanıtıldı

FIRAT KALKINMA AJANSI’NIN YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TANITILDI

Elazığ’da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Yeni Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı” ile ilgili bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu etkinlikte ayrıca, Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 7223 sayılı Kanun çerçevesinde “Yapı Malzemelerinin Piyasa Denetimi ve Gözetimi ile Ürünlerin CE ve G Belgelendirme İşlemleri” konulu bir sunum yapıldı. Programda yeni teşviklerin bölgesel kalkınmaya olan katkıları detaylandırıldı.

KALKINMA HAMLELERİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Toplantıda kalkınma hamlelerinin şehirler için taşıdığı öneme dikkat çeken Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Kalkınma hamlesi, özellikle bizim şehirlerimiz için büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda da ülkemiz pek çok teşvik paketini, çok uzun süredir gündemini alıyor, programlıyor ve yürütüyor. Bu anlamda firmalarımızın büyümeleri, kurumsallaşması, kendilerini geliştirmeleri ve firma kültürünün oluşması, kurum kültürünün oluşması, müteşebbislerimizin daha doğru hususlara kanalize olmalarına büyük bir önem taşıyor” dedi. Vali Hatipoğlu, sanayileşmenin öneminden de bahsederek, yetişmiş insan gücünün sermaye kadar önemli olduğunu belirtti.

İLGİLİ TEŞVİK PAKETLERİNİN ROLÜ

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, teşviklerin yatırımcılara olan etkisini vurgulayarak, “Fırat Kalkınma Ajansı’nın yapmış olduğu bu yetkililiği canı gönülde destekliyorum. Elazığ 6. Bölge Teşvikleri’ne girdikten sonra çok ciddi yatırımcılar Elazığ’a yatırım yapmaya geldi. Ancak 2026 sonunda bu teşviklerin sona ereceğini hatırlatmak isterim. Bu nedenle yeni teşvik paketinin çok önemli olduğu gibi 6. Bölge Teşvikleri’nin 2030 yılına kadar uzatılması gerektiği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARIN ETKİNLİĞİNDEN BAHSEDİLDİ

Toplantıda söz alan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, ajansın yerel potansiyeli harekete geçirmek için çalıştığını belirtti. Budancamanak, “Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamamızın en önemli yollarından biri de doğru yatırımları, nitelikli yatırımları ilimize ve bölgemize kazandırmak” diye konuştu. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.