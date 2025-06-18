Fırat Mahallesi’nde 5 Haziran Yangını

YANGIN OLAYI VE HASTA TAHLİYESİ

Fırat Mahallesi 564’üncü Sokak’taki sitedeki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran akşamı bir yangın meydana geldi. Yangının elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendiriliyor ve bu olay sonucunda merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiye ekipleri sepetli vinç ve çevredeki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile pisadaki sakinleri başarıyla tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahale yapıldıktan sonra 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Maalesef tedavi görenlerden Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri 6 Haziran’da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden yapı denetim sorumlusunun, müteahhitin ve denetim elemanının, çıkarıldıkları mahkemede ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanması ile 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ VE İTFAİYE RAPORU

Yangına ait bilirkişi ve itfaiye raporları, soruşturma dosyasına eklendi. Beş kişiden oluşan bilirkişi raporunda, “Elektrik tesisatındaki olası kısa devre nedeniyle kablolarda oluşan sıcaklığın şaft kanalındaki kolon kablolarının yanını etkilediği, ayrıca yetersiz veya eksik koruma ve topraklama elemanları nedeniyle sıcaklık dolayısıyla kabloların yanmasına yol açtığı” ifade edildi. Bunun yanında, şaft kanalının mevzuata aykırı olarak imal edildiği ve normalde olmaması gereken malzemelerin bulunması nedeniyle yangının hızlıca yayılarak çatıyı da etkisi altına aldığı belirtildi. Ayrıca, binanın onaylı projeye uygun şekilde inşa edilmediği ve projeye aykırı imalatların yangın yönetmeliğine muhalefet ederek tehlikeli durumlar oluşturduğu vurgulandı.

YANGIN MÜDAHALE RAPORU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın raporuna göre, yangına saat 18.11’de yapılan ihbar sonrası ekipler 18.12’de çıkış yaptı ve 18.17’de olay yerine ulaşıp müdahaleye başladı. Yangına 11 araç ve 44 personelle müdahalede bulunuldukları, toplamda 50 ton su kullanıldığı kaydedildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu, bina içerisindeki elektrik şaftı ile çatının tamamının yandığı belirtilen raporda, yangının kaynağının şaft boşluğundaki elektrik tesisatının yanmasından kaynaklandığı ifade edildi.