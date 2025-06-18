Fırat Mahallesi’nde yangın çıktı. 17 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheli tutuklandı. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı. İtfaiye 11 araçla müdahale etti. Çocuklar kurtarılamadı, cenazeleri defnedildi

FIRAT MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Fırat Mahallesi 564’üncü Sokak’taki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran akşamı yangın meydana geldi. Yangının elektrik şaft boşluğundan çıktığı düşünülüyor. Yangın sırasında merdiven boşlukları yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye ekipleri, sepetli vinç ve yakınlardaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörünü kullanarak binadaki insanların tahliyesini gerçekleştirdi. Duman nedeniyle etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleler yapıldı. Toplamda 17 kişi, ambulanslar aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Maalesef tedavi görenlerden Bircan Çavdar (36) ve çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Aile, 6 Haziran’da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yangınla ilgili yapılan soruşturma neticesinde 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan yapı denetim sorumlusunun adı Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim elemanı, mahkemeye çıkarıldı. Bu üç kişi, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ VE İTFAİYE RAPORU

Yangına ilişkin hazırlanmış olan bilirkişi ve itfaiye raporu soruşturma dosyasına eklendi. 5 kişiden oluşan bilirkişi raporunda, “Elektrik tesisatındaki olası kısa devre nedeniyle kablolarda oluşan sıcaklığın, şaft kanalında bulunan kolon kablolarının üst üste ve yakın durumda olmasından dolayı diğer kablolarla etkileşime geçmesi, bina elektrik tesisatı koruma ve topraklama elemanlarının yetersizliği nedeniyle kabloların yanmasına sebep olduğu değerlendirilmektedir. Şaft kanalının genel yapısının mevzuata aykırı olarak imal edilmesi ve kanal içerisinde bulunması gerekli olmayan malzemelerin yer alması yangının yayılmasına ve alevli olarak ilerlemesine neden olmuştur. Ayrıca, binanın genel yapısının onaylı projeye uygun olarak tatbik edilmediği ve projeye aykırı imalatlar yapılması nedeniyle yangının mevzuatta belirtilen hususlara aykırı şekilde oluştuğu kanısına varılmıştır” denildi.

ELEKTRİK TESİSATI YANMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan raporda, yangın ihbarının saat 18.11’de alındığı, ekiplerin hemen harekete geçtiği ve saat 18.17’de olay yerine ulaşılarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, “Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. Toplamda 50 ton su kullanılmıştır” bilgisi verildi. Yangın sırasında hem alev hem de yoğun duman oluştuğu ifade edilen raporda, “Zemin katından çatı bölümüne kadar olan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yangında etkilenmiştir. Yangının başlangıç nedeni olarak elektrik tesisatının yanması gösterilmiştir” denildi.