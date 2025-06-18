Fırat Mahallesi’nde Yangın Çıktı. 3 ŞÜPHELİ Tutuklandı, Soruşturma Sürekli. Yangın Bina Elektrik Tesisatından Kaynaklandı. 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı. 5 Haziran Akşamı Olay Gerçekleşti. Yangında 4 Kişi Kurtarılamadı

YANGIN OLAYI VE ETKİLERİ

Fırat Mahallesi’nde bulunan 13 katlı apartmanda, 5 Haziran akşamı yangın meydana geldi. Yangının elektrik şaft boşluğundan çıktığı tahmin ediliyor ve bu nedenle merdiven boşlukları dumanla doldu. İtfaiye ekipleri ile yakındaki bir nakliye şirketinin asansörü yardımıyla apartmanda bulunanlar hızlıca tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere, ambulanslarda ilk müdahale yapıldı ve toplamda 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan Bircan Çavdar (36) ve çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) ne yazık ki kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri 6 Haziran’da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMALAR

Yangın sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden yapı denetim sorumlusu Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim elemanı, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE YANGININ NEDENLERİ

Yangınla alakalı olarak hazırlanan bilirkişi ve itfaiye raporu soruşturma dosyasına eklendi. 5 kişiden oluşan bilirkişi raporunda, elektrik tesisatındaki muhtemel kısa devrenin kablolardaki sıcaklığı artırarak, şaft kanalı içerisindeki kolon kablolarının üst üste istiflenmiş olmasının yangına sebep olduğu belirtildi. Yangının, bina elektrik tesisatı koruma ve topraklama elemanlarının yetersiz kalması ya da hiç olmaması nedeniyle ikincil kabloların yanmasından kaynaklandığı ifade edildi. Şaft kanalının genel yapısının ve şaft kapaklarının mevzuata aykırı olmasıyla birlikte, yangının daha da büyümesine neden olan gereksiz malzemelerin kullanıldığı aktarıldı.

İTFAİYE RAPORU VE MÜDAHALE

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, saat 18.11’de gelen ihbar sonrası, itfaiye ekipleri 18.12’de olay yerine hareket etti ve 18.17’de müdahaleye başladı. Raporda, “Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır” bilgisi yer alıyor. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu, binanın elektrik şaftı, çatısı ve asansör dairesinin yandığı belirtiliyor. Yangının, elektrik tesisatının yanması sonucunda meydana geldiği ifade ediliyor.