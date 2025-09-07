Fırat Nehri’nde Rumkale’ye ilgi artıyor

RUMKALE’YE ARTAN İLGİ

Gaziantep’te antik dönem izlerini taşıyan ve mavi ile yeşilin buluştuğu Fırat’ın muhteşem doğasında yer alan tarihi Rumkale, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi arasında yer alan Rumkale, her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde konumlanan ve Türkiye’nin en büyük cam terasının bulunduğu bu tarihi kale, tekne turlarıyla ziyaret ediliyor.

CAM TERASTA UNUTULMAZ GÖRÜNTÜLER

Ziyaretçiler, Fırat Nehri’nin eşsiz manzarasını izlerken, Rumkale’nin büyüleyici görüntüsü karşısında etkileniyor. Merzimen Çayı’nın Fırat Nehri ile kesiştiği noktada yer alan Rumkale, dik kayalıklar üzerine inşa edilmiş olup, Roma ve Orta Çağ dönemine ait izler taşımakta. Tarihi güzelliklerin yanı sıra yaz aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal manzaralar da şölen yaşatıyor.

GEZİLERDE TARİH VE EĞLENCE BİR ARADA

Fırat’ın güzelliğinde yapılan tekne turlarında, ziyaretçiler tarihle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Bu keyifli yolculuk sırasında, Rumkale, Erenköy, Gümüşgün, Kamışlı ve Halfeti gibi tarihi yerler keşfediliyor. Ziyaretçiler, Rumkale yakınlarında sular altında kalan batık camiyi de görebiliyor. Tekne seyahatleri boyunca şarkılar eşliğinde eğlenceli anlar yaşanıyor.

GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER

Fırat’ın gizemli güzelliklerini keşfeden ziyaretçiler, Rumkale’ye hayran kaldıklarını belirtiyor. Adana Ceyhan’dan Gaziantep’e gelen Meryem Ersek, “Rumkale çok güzel. Hava sıcak ama doğal güzelliği çok beğendim. Mezopotamya’da bulunan Rumkale tarihi ve doğallığı ile çok güzel. Konum olarak da yakın mesafede yer alıyor” diyor.

Rumkale gezisinin kendileri için keyifli geçtiğini ifade eden Arap Geleç ise, “Kahramanmaraş’tan geldim. Coğrafyası zor olsa da Rumkale’nin inşası dikkat çekici. Mimari yapısı da ilgi çekici” şeklinde konuşuyor. Almanya’dan gelen İbrahim Orhan ise arkadaşlarını Rumkale ve Zeugma Mozaik Müzesi’nde ağırlarken, Gaziantep’in tarihi mekanlarını ve lezzetlerini keşfettiklerini aktarıyor. Yabancı turistler de Rumkale’yi beğendiklerini ve kentin yerel lezzetlerini tatmanın keyfini yaşadıklarını belirtiyor.