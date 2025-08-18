Fırat Öztürk, Yaz Kur’an Kursu’nda Neşeli

DOWN SENDROMLU GENÇ, CAMİDE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİYOR

Düzce’nin Yığılca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Fırat Öztürk, iki yıldır katıldığı yaz Kur’an kursunda gösterdiği neşeli tavırları ve çalışkanlığıyla kendisinden küçük arkadaşlarına örnek oluyor. Fırat, ailesiyle birlikte Orhangazi Camisi’nde vakit namazlarına katılırken, zamanla caminin imamı Fevzi Çelik’le sıkı bir bağ kurmuş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yaz Kur’an Kursu”na da katılarak, hem Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çabalıyor hem de kendisinden yaşça küçük çocuklarla arkadaşlık kuruyor. Öztürk ailesinin ortanca çocuğu olan Fırat, ilçede “cami aşığı” olarak tanınıyor ve kurs boyunca sergilediği sevecen tavır ile öğrenme isteği sayesinde her yaştan kişi tarafından seviliyor.

İMAMDAN FIRAT’A ÖVGÜ

Orhangazi Camisi İmam Hatibi Fevzi Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat’ın hem caminin hem de ilçenin neşe kaynağı olduğunu söyledi. Düşüncelerinde, “Fırat, vakit namazlarına ve yaz Kur’an kurslarına düzenli olarak katılıyor. Hem bizim için bir neşe kaynağı hem de gençler için bir örnek.” dedi. Diğer küçük kardeşlerine ağabeylik yapmayı da ihmal etmeyen Fırat, ders zamanında dikkatlice öğrenme sürecini yürütürken, oyun zamanında da eğlenceli anlar yaşayarak arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Çelik, Fırat’ın diğer öğrencileri hatalı davrandıklarında hemen uyardığını belirtti ve “Küçük öğrencilerimiz yanlış bir davranış sergilediklerinde hemen onları uyarıyor ve bu durumun hata olduğunu ifade ediyor.” şeklinde konuştu. Fırat’tan memnuniyetini dile getiren Çelik, “Caminin namazlarına katılmasıyla birlikte bizler de onun varlığından mutluyuz ve gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

NAMAZIN ÖNEMİNE DEĞİNİYOR

Down sendromlu Fırat, yaz kurusunda Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve sürekli olarak namazlarını kıldığını ifade etti. Camiye düzenli olarak geldiğini ve dua ettiğini belirten Fırat, “Cuma namazımı da burada kılıyorum. Her zaman camiye geliyorum, dua ediyorum. Burada iyi bir ağabeylik yaptım.” dedi. Fırat, akşamları ve geceleri de namaz kıldığını vurgularken, “Arabamız yok, arabamız olsun diye dua ediyorum. Hocamızı çok seviyorum.” şeklinde konuştu.