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Fırat Üniversitesi 50. Yıl Etkinlikleri Yapıyor

ETKİNLİKLERİ KUTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu özel yılı çeşitli organizasyonlarla pekiştiren üniversite, şimdi sporun heyecanını öğrencileriyle buluşturuyor. Fırat Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan “50. yıl spor şenlikleri” hem sporculuk ruhunu hem de sosyal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

SPORUN HEYECANI ÖNE ÇIKIYOR

Şenlikler kapsamında fakülteler arası futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek. Gençlerin büyük bir ilgi göstermesi beklenen bu müsabakalar, hem sportif rekabete hem de dostluk ve birlikteliğe sahne olacak. 50. yıl spor şenlikleri çerçevesinde futbol müsabakaları 21 Nisan’da, basketbol müsabakaları 23 Nisan’da ve voleybol müsabakaları ise 26 Nisan’da başlayacak. Yaklaşık bir ay boyunca sürecek olan spor müsabakaları, üniversite kampüsünde renkli ve coşkulu görüntülere ev sahipliği yapacak.

SPOR ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ BİR HEDEFİ AMAÇLIYOR

Fırat Üniversitesi, 50. yıl kutlamalarına dinamizm katan bu spor organizasyonlarıyla öğrencilerin üniversiteye bağlılığını artırmayı ve spora olan ilgiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

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