Fırat Üniversitesi Betonda Başarı Elde Etti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen American Society of Civil Engineers (ASCE) organizasyonu ile düzenlenen uluslararası Beton Kano Yarışması’na katılarak dikkate değer bir başarı elde etti. Yarışma, İTÜ kampüsündeki gölde yapıldı ve Fırat Üniversitesi, burada 4’üncülük derecesi aldı.

KANO TASARIMI VE TEKNİK DETAYLAR

Mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan kano takımının destekçisi, Çimentaş Elazığ Fabrikası oldu. Takım, yarışma için özel olarak geliştirdiği 4,7 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 250 kilo ağırlığındaki beton kanosunu başarıyla yüzdürdü. Katı mühendislik testlerinden geçirilen kanoda, çekme dayanımını artırmak için karbon fiber donatı ve mikro lif katkıları kullanıldı. Kano, iki ve dört kişilik batma-yüzme testlerini başarıyla geçerek hem tasarımıyla hem de dayanıklılığıyla dikkat çekti.

Fırat Üniversitesi Beton Kano Takımı üyeleri, yarışmaya katılımlarında destek olan Çimentaş’a yönelik teşekkürlerini şu şekilde dile getirdi: “Takımımız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Concrete Canoe Competition’da 4’üncülük derecesi elde etmiştir. Bu süreçte maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Çimentaş’ın tüm yöneticilerine ve yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarız.”

Elde edilen başarıda yer alan Fırat Üniversitesi Kanosu takım üyeleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Esra Tuğrul Tunç, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tunç, takım kaptanı Fatih Ahmet Ersöz ile Abdulselam İpek, Sefa Şen, Muhammet Polat, Azat Kaya, Kevser Yaren Yılmaz, Elif Nisa Aydın, Ferda Nur Demirel ve Kerem Sancar gibi isimler bulunuyor.