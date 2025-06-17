Fırat Üniversitesi Kano Takımı, FİMÜ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDEN ULUSLARARASI BAŞARI

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından düzenlenen uluslararası Concrete Canoe Competition’a (Beton Kano Yarışması) katılarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Yarışmanın gerçekleştiği İTÜ kampüsü içindeki gölde, Fırat Üniversitesi 4’üncülük derecesiyle ödüllendirildi. Takımın sponsorluğunu Çimentaş Elazığ Fabrikası üstlendi.

KANONUN TASARIMI VE DAYANIKLILIĞI

Yarışmaya özel tasarlanan beton kano, 4,7 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 250 kilo ağırlığında. Katı mühendislik testlerinden başarıyla geçen bu kano, çekme dayanımını artırmak amacıyla karbon fiber donatı ve mikro lif katkılarıyla güçlendirildi. Hem tasarımı hem de dayanıklılığıyla dikkat çeken kano, iki ve dört kişilik batma-yüzme testlerini de başarıyla geçti.

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Fırat Üniversitesi Beton Kano Takımı üyeleri, yarışmaya katılımlarında destek olan Çimentaş’a teşekkür ederek, “Takımımız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Concrete Canoe Competition’da 4’üncülük derecesi elde etmiştir. Bu süreçte maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Çimentaş’ın tüm yöneticilerine ve yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu. Takım üyeleri arasında danışmanlar Dr. Öğr. Üyesi Esra Tuğrul Tunç ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tunç ile birlikte Fatih Ahmet Ersöz, Abdulselam İpek, Sefa Şen, Muhammet Polat, Azat Kaya, Kevser Yaren Yılmaz, Elif Nisa Aydın, Ferda Nur Demirel ve Kerem Sancar yer aldı.