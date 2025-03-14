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Fırat Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

14 MART TIP BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle önemli bir tören gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan kutlama programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru ve Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Fırat Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, akademisyenler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çeşitli davetliler katıldı.

VALİ HATİPOĞLU’NUN KUTLAMALARI

Törende konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tüm hekimler ve sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını belirterek, “Fırat Üniversitesinde çok kıymetli bilim insanlarının, tıp insanlarının yetiştiğini yakından gözlemleyen birisiyim. Bu anlamda başta rektörlüğümüze, dekanlığımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum” dedi.

FÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MAHMUT DOĞRU’NUN AÇIKLAMALARI

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, tıp mesleğinin önemini vurgulayarak, “Sağlık çalışanlarımız özverili çalışmalarıyla sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır” şeklinde ifadeler kullandı.

TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. METİN KAYA GÜRGÖZE’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Törende ayrıca konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz Tıp Fakültesi öğrencilerinin sayısı her geçen yıl çok hızlı artmakta. Ülkemizde her bin kişiye 2,5 civarında hekim düşmekte. Oysaki gelişmiş ülkelerde bu oran bin kişiye 7 civarında. Bunlara rağmen bile ülkemizdeki hasta hizmetleri standardı birçok gelişmiş ülkelerden daha iyi” diye konuştu.

Törenin sonunda Tıp Fakültesinde akademik unvanında yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.

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