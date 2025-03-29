Fırat Üniversitesi’nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

RAMAZAN BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fırat Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma etkinliği yapıldı. Dokuz günlük resmi bayram tatili nedeniyle erken gerçekleştirilen bu tören, Murad Camisi Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Bayramlaşma programında akademik ve idari personelle bir araya gelen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bayramların birlik ve beraberlik açısından taşıdığı önemi vurguladı.

BAYRAM DUYGUSU VE TEMENNİLER

Rektör Göktaş, huzurlu bir ortamda Ramazan ayını geçirdiklerini belirtti ve “İnşallah Cenab-ı Allah bizleri bundan sonraki ramazanlara ve bayramlara da sağlık ve huzur içinde ulaştırır. Ramazan Bayramı’nın üniversitemize, şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

TÖRENE KATILIM

Bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar da katıldı.