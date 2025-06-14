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Fırat Üniversitesi Öğrencileri Anlamlı Etkinlik Düzenledi

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, anlam dolu bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, yaşlı bireyler için teknoloji dostu yaşamı kolaylaştırmaya yönelik eğitim verildi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, yaşlılar için basitleştirilmiş rehber eğitimlerini sunarak, onların teknolojiyi daha rahat kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

MÜZİK DİNLLETİSİ DÜZENLENDİ

Eğitimlerin ardından, huzurevinde kalan yaşlılar için özel bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, yaşlıların sosyalleşmelerine ve keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıdı. Öğrencilerin düzenlediği bu tür sosyal etkinlikler, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunuyor.

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