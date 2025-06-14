Fırat Üniversitesi Öğrencileri Etkinlik Düzenledi

ANLAMLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, yaşlı bireyler için özel bir etkinlik organize etti. Etkinlik kapsamında, yaşlılara yönelik teknoloji dostu yaşam yöntemleri ve basitleştirilmiş rehberlik eğitimi verildi. Öğrencilerin hazırladığı bu eğitim programı, yaşlıların teknolojiyle olan ilişkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

YAŞLILAR İÇİN MÜZİK DİNLETİSİ

Eğitim sonrası, huzurevinde kalan yaşlılar için bir müzik dinletisi düzenlendi. Bu etkinlik, yaşlı bireylerin sosyal etkileşimlerini artırmayı ve onların moral bulmalarını sağlamayı amaçlıyordu. Öğrenciler, bu tür etkinliklerin yaşlılar için önemli bir açıdan fayda sağladığını belirtiyor.