Fırat Üniversitesi Ve Çimentaş İş Birliği Başladı

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Fırat Üniversitesi ile Çimentaş Elazığ fabrikası arasında üniversite-sanayi iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, üniversite rektör yardımcıları, mühendislik fakültesi dekanı ve Çimentaş yöneticileri katıldı. Protokol dahilinde Fırat Üniversitesi öğrencileri, Çimentaş Elazığ fabrikasında staj yapma ve uygulamalı eğitim alma olanaklarına erişim sağlayacak.

ORTAK PROJELER VE GEZİLER YAPILACAK

Akademisyenlerin sanayi projelerinde yer alması, birlikte AR-GE çalışmaları yürütülmesi ve mühendislik fakültesi öğrencilerine teknik geziler düzenlenmesi gibi çeşitli iş birlikleri hayata geçirilecek. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda sanayi ile iç içe çalışarak toplumsal kalkınmaya katkı sunan yapılardır. Bu protokol sayesinde öğrencilerimiz teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulacak, aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olacağız” şeklinde konuştu.

EĞİTİME VERİLEN GÜÇLÜ DESTEK

Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ise, Çimentaş’ın eğitime ve gelişime büyük önem verdiğini vurguladı. “Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Fırat Üniversitesi ile bu protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çimento sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak, geleceğin mühendislerini en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

GELİŞİMİ DESTEKLEYEN SEMİNERLER DÜZENLENECEK

İmzalanan protokol çerçevesinde, akademik ve sektörel gelişimi destekleyen seminerler, konferanslar ve ortak araştırmalar organize edilecek. Sektörel yenilikler konusunda bilgi alışverişi yapılarak, mühendislik eğitiminin sektör beklentilerine uygun halde güncellenmesi planlanıyor. İş birliği, hem akademik camia hem de sanayi sektörü açısından önemli bir kazanım olarak kabul edilirken, Fırat Üniversitesi ve Çimentaş Elazığ fabrikasının uzun vadeli projelerde birlikte çalışmaya devam etmesi bekleniyor.