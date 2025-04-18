Fırat Üniversitesi Yeşil Kampüs Festivali Düzenlendi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yeşil Kampüs Festivaline ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı’nın iş birliğiyle düzenlendi ve üniversite kampüsünde iki gün boyunca çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temaları etrafında gerçekleştirildi.

ÇEVRE BİLİNCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TEMASI

Festivalin ana teması “sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci” olurken, üniversitenin yeşil kampüs vizyonu da bu organizasyonla daha geniş kitlelere ulaştı. Etkinlikler, çevre dostu atölyeler, el sanatları ve geri dönüşüm çalışmaları, sanal gerçeklik (VR) ile doğa deneyimleri, depozito iade makineleri ve uygulamalı geri dönüşüm etkinliklerini içeriyordu. Ayrıca müzik performansları, ödüllü yarışmalar ve çevre temalı eğlenceli aktiviteler de katılımcılara sunuldu.

ÖĞRENCİLERİN FARKINDALIK KAZANIMLARI

Bu etkinlikler, öğrencilerin çevreyle olan etkileşimini artırmakla kalmayıp sürdürülebilir yaşam tarzlarına ilişkin farkındalık kazandırdı. Festival, katılımcılara çevre bilinci konusunda yeni perspektifler sunarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atılmasına katkı sağladı.