Fırat Yıldızhan Ve Kardeşi Yargılanıyor

DAVA SÜRECİ VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZA TALEBİ

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan’ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi gömmekte yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan’ın (21) yargılandığı davada, savcı sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olay 16 Şubat 2024’te Biga’da meydana geldi. Fırat Yıldızhan, boşanma sürecindeki eşi Saliha Gizem’in Lapseki’deki evinin önüne geldi. Olayın başında, “Konuşmak istiyorum” diyerek Saliha Gizem’i otomobile alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Otomobil içinde çift arasında bir tartışma başladı ve Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğdu. Ardından, cesedi Biga’da Çavuşköy mevkisinde hafriyat alanına gömerek izini kaybettirdi. Saliha Gizem’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalarda, Saliha Gizem’in Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Fırat Yıldızhan, gözaltına alındığında cinayeti itiraf edip cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Polis ekipleri, 18 Şubat’ta Saliha Gizem’in cansız bedenine ulaştı. Bu süreçte, Fırat Yıldızhan’ın kardeşi Yağız Yıldızhan da gözaltına alındı. Saliha Gizem’in cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi.

YARGILAMA SÜRECİ VE SAVUNMALAR

Polis işlemleri sonrasında, Fırat Yıldızhan hakkında “Tasarlayarak eşe karşı öldürme”, Yağız Yıldızhan hakkında ise “Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 6’ncı duruşması, Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Saliha Gizem Yıldızhan’ın aile yakınları duruşma salonunda yer aldı. Fırat Yıldızhan, duruşmada “Hiçbir şekilde olayı planlamadım. Kendisi çağırdığı için oraya gittim” dedi. Yağız Yıldızhan ise, “Böyle bir olayın olacağını bilmiyordum. Bilseydim arabaya binmezdim. Engellemeye çalıştım ama başarılı olamadım. İlk kez gözümün önünde cinayet işlendi. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

MÜTALAA VE DURUŞMANIN DEVAMI

Savcı, sanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıkladı ve iki kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi.