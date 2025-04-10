Fıratcan Üzüm, Erhan Doğan’a Saygısızlık Yaptı

FIRATCAN ÜZÜM’ÜN SAYGISIZ DAVRANIŞI

Gençlerbirliği futbolcusu Fıratcan Üzüm, Ümraniyespor ile oynanan ve 2-1’lik skorla kazanılan maçın ardından tartışmalara neden olan bir davranış sergiledi. Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında gerçekleşen karşılaşma sonrası, Gençlerbirliği futbol takımı sahada sevinç yaşarken, Fıratcan Üzüm, yedek kulübesinin önünde Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan’a saygısız hareketlerde bulundu ve küfür etti.

BASIN MENSUPLARINDAN TEPKİ

Yaşanan bu olayın ardından basın mensupları, sosyal medya platformlarında Fıratcan Üzüm’e karşı tepkilerini dile getirdiler. Gençlerbirliği camiasında gerginliğe yol açan bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olay, genç oyuncunun profesyonel duruşunu sorgulatan bir durum haline geldi.