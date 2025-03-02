Firefly Aerospace Ay’a Başarılı İniş Yaptı

BLUE GHOST’UN AY’A İNİŞİ

ABD merkezli Firefly Aerospace adlı özel havacılık şirketi, NASA iş birliği ile Ocak ayında fırlattığı Blue Ghost (Mavi Hayalet) uzay aracını Ay’a indirmeyi başardı. Bu başarıyla birlikte Firefly Aerospace, tarihte Ay’a inişi tamamen başarıyla tamamlayan ilk özel şirket unvanını kazandı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Firefly Aerospace, 15 Ocak tarihinde Blue Ghost uzay aracını fırlattı ve bugün TSİ 11.34’te Ay’ın yüzeyine iniş yaptı.

HEYECANLI ANLAR VE BAŞARI

Blue Ghost, yaklaşık iki hafta boyunca Ay’ın yörüngesinde dolaştıktan sonra başarıyla iniş yaptı. İniş anında kontrol merkezinde ve uzaktan izleyenlerde büyük bir heyecan yaşandı. Operasyonun sunucusu görevli mühendis, başarılı inişin ardından “Başardınız, Ay’dayız!” şeklinde duyurdu. Firefly Aerospace, tarihte Ay’a inişi tamamen başarılı bir şekilde sonuçlandıran ilk özel şirket olma özelliğini taşıyor.

AY’DA YENİ GÖREVLER

Uzay aracının içerisinde Ay’da kullanılacak çeşitli görevlerde görev alacak toprak analizörü, bilgisayarlar ve navigasyon testi gibi toplam 10 farklı cihaz yer alıyor. ABD’li uzay araştırmacısı Dr. Simeon Barber, “Gökyüzündeki Hayalet Sürücüler” operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, “İnsanların Ay’a son ayak basışı 19 Aralık 1972’de Apollo 17 görevi sıraydı, ancak o görev bir ‘dokun ve git’ göreviydi. Apollo sonrası Ay’a inmek, unutulmuş ve pahalı bir teknoloji haline geldi. Bugün özel bir şirketin Ay’ın belirli bir bölümüne inmesi, daha sonra geri kalanını keşfetmek için büyük bir fırsat oluşturuyor” dedi.

ÖNCEDEN YAŞANAN BAŞARISIZLIKLAR

Tarihte özel bir şirketin Ay’a uzay aracı gönderme girişimi, 2024 yılında Astrobotic Technology tarafından gerçekleştirilmişti. Ancak bu operasyon, başarısızlıkla sonuçlanarak araç dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu’na düştü.