Fırınlar Bayram Tatlıları İçin Hazırlıkta

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Kahire’de Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, birçok ülkede fırınlar tatlı ve kurabiye hazırlama faaliyetlerine hız veriyor. Geleneksel bayram tatlıları, bayram sofralarında öne çıkan ve ailelerle bir arada keyifle tüketilen özel lezzetler olarak tüketicilere sunuluyor.

GELENEKSEL MALZEMELERİN ÖNEMİ

Kurabiyelerde en çok tercih edilen malzemeler arasında Antep fıstığı, ceviz ve hurma ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca, badem ve incir gibi geleneksel tatlar da sıkça kullanılarak bu özel tatlıların lezzetini zenginleştiriyor.