Firma Yetkilisinden “Lavabo Açıcı” Açıklaması

PENDİK’TE RÖGAR KAPAĞI AÇILDI

İstanbul Pendik ilçesinde, Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkının yakınındaki rögar kapağını açan firma çalışanları, taşıdıkları sıvıyı kanalizasyona dökme işlemi gerçekleştirdi. Bir saat boyunca aralıklarla bu işlemi gerçekleştiren çalışanlar, rögar kapağını açık bırakmalarıyla dikkat çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra rögar kapağını kapatıp olay yerinden uzaklaşan şahısların tutumları soru işaretleri yarattı.

FİRMA YETKİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan firmanın yetkilisi Fatih Mutlu, dökülen sıvının kimyasal atık olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Firmamızın gideri tıkandığı için taşma meydana geldi. Rögarı açmak amacıyla kimyasal değil lavabo açıcı kullandık. 12 lavabo açıcı döküp, ardından su ekledik. Taşan suları bidonlara alıp en yakın kanalizasyona döktük. Amacımız yalnızca tıkanıklığı gidermektir. Firmamızda cıvata üretimi yapılmakta ve burada kimyasal atık kullanılmamaktadır.” Mutlu, olayın ardından Pendik zabıta ve İSKİ ekiplerinin incelemelere başladığını, bidonlardan alınan numunelerin analiz edileceğini de ekledi.

İSKİ EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hemen olay yerine gelerek incelemelere başladı. Bidonlardan alınan numunelerin analiz edileceği, sıvının kimyasal bir madde olup olmadığına yönelik testlerin yapılacağı bildirildi. Yapılacak testler sonucunda, duruma daha net bir açıklama getirileceği ifade edildi.