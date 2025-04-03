Firmaların Siyasi Çatışmalardan Uzak Tutulması Gerekir

FİRMALARIN SİYASİ ÇATIŞMALARA DÂHİL EDİLMESİ ZARAR VERİYOR

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için üretim yapan ve rekabet eden firmaların siyasi çatışmaların içine çekilmesinin ciddi zararlara yol açtığını vurguladı. Matlı, “Ekonomik büyüme için üretim yapan ve dünya ile rekabet eden firmalarımızın siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi hem bu şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verir. Bu tür girişimler, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomimizin temel dinamiklerini sarsar” dedi.

BİRVİLDİRLİK VURGUSU

Matlı, boykot çağrılarıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirerek, son dönemde üretim yapan firmaların siyasi tartışmalara dâhil edilip hedef gösterilmesinin endişe verici olduğunu belirtti. “Bursa Ticaret Borsası olarak, ülkemizin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınması için üretici firmalarımızın siyasi gündemin dışında tutulması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz” diyen Matlı, iş dünyasının ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

SİYASİ KUTUPLAŞMALARIN ETKİLERİ

Matlı, hangi firmanın boykota uğramasının ekonomiye olumsuz yansıdığını belirterek, “Bu tür girişimler, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomimizin temel dinamiklerini sarsar” ifadelerine yer verdi. Ekonomik kalkınmada özel sektörün temel rolü olduğunu kaydeden Matlı, üretici firmaların sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmayıp milyonlarca insana iş imkânı sunduğunu da sözlerine ekledi.

GÜÇLÜ ÜRETİCİ FİRMALARIN ÖNEMİ

Matlı, ekonomik geleceğin üretici firmaların güçlü varlığına bağlı olduğunu belirtti ve “Siyasi kutuplaşmaların iş dünyasına zarar vermemesi için ortak bir duyarlılık geliştirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Kişisel tepkilerin ve olumsuz çağrıların firmaları tehlikeye attığını hatırlatan Matlı, “Ekonomik büyüme ve iş gücünün sürekliliği için üretim yapan, iş gücü sağlayan ve ülkeye katma değer sunan firmalarımızın desteklenmesi hepimizin sorumluluğudur” dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Son olarak, sorunların büyütülmemesi gerektiğine dikkat çeken Matlı, “Siyasi gündemin ötesinde, bu işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli tüm adımlar atılmalıdır. Sorunları büyütmek değil, birlik içinde hareket ederek daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak önceliğimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.