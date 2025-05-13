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Fırtına Ağaçları Kökünden Sökerek Yıktı

OSMANİYE’DE FIRTINA AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Osmaniye’de etkili olan fırtına birlikte gelen yağmur nedeniyle, Düziçi ilçesinde birçok ağaç köklerinden söküldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılardan sonra, akşam saatlerinde kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun sağanak yağmur ve fırtına meydana geldi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SORUNLAR YARATTI

Aşırı yağışlar, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Özellikle Düziçi ilçesinde bulunan Karacaoğlan Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki ağaçlar, şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle kökünden söküldü. Bu olumsuz hava koşulları, bölgedeki yaşamı zorlaştırıyor.

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