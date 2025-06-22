Fırtına Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

DENİZE GİRİŞ YASAKLANMIŞTI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi, etkili olan fırtına ve dalgalar nedeniyle denize girişin yasaklandığı bir durumla karşılaştı. Ancak bu yasaklara rağmen bazı vatandaşlar plaja akın etti. Bu durum karşısında, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri hem karadan hem de denizden vatandaşları uyardı.

UYARI VE DENETİMLER SÜRÜYOR

Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, karadan uyarılar yaparken, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ise botla denizde uyarılarda bulundu. Ekipler, anons sistemlerini kullanarak, dalga ve rüzgarın oluşturduğu tehlikeler sebebiyle denize girmenin yasak olduğunu sık sık hatırlattı. Yapılan eş zamanlı uyarılar sonucunda bazı vatandaşlar denizden çıkarak sahile döndü. Ekiplerin denetimleri gün boyunca devam etti.

DEVAM EDEN YASAKLAR

Fırtına nedeniyle Tekirdağ’ın Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde de denize girmek yasaklandı. Yetkililer, halkın güvenliği için bu yasakların gerekliliğini vurguladı.