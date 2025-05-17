Fırtına Ve Hortum ABD’yi Vurdu: 23 Kişi Yitirdi

FIRTINA VE HORTUM ETKİSİ

ABD’nin ortasından doğu kıyısına kadar olan bölgede, fırtına, hortum ve dolu ciddi zararlar verdi. Ağaçlar, elektrik hatları ve araçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Cadde ve sokaklar adeta savaş alanına dönüştü. Michigan’dan Tennessee eyaletine kadar en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

EVLERDE VE CANDA ZARAR

Missouri’nin St. Louis şehrinde, 5 binden fazla evde hasar oluştu. Kentucky Valisi Andy Beshar, fırtınanın neden olduğu olaylar sonucu eyalette en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Missouri’de 7, Virginia’da ise 2 can kaybı gerçekleşti. Bu olaylarla birlikte toplamda 23 kişi hayatını kaybetti.