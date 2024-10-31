Fırtına Ve Selin Vurduğu Bölgeler

YAĞIŞ VE FIRTINANIN ETKİLERİ

Şiddetli yağış ve fırtına, ülkenin doğusunda yer alan Valensiya’da en çok etkili oldu. Valensiya’ya bağlı özerk yönetim hükümetinin operasyonel kontrol merkezi, bölgede 92 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. Valensiya’nın ardından selin en fazla zarar verdiği ikinci bölge olan Kastilya-La Mancha’da ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3 olarak kaydedildi.

KAÇIRILANLARIN ARANMASI

Yetkililer, felaketteki can kaybı sayısının 95’e yükseldiğini bildirirken, özellikle Valensiya bölgesinde birçok kişinin kaybolduğu bilgisini verdi. Kentli vatandaşlar, sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları aracılığıyla kayıp yakınlarının bulunması için çağrılar yapıyor.