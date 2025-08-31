Fırtınada Alabora Olan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

ALABORA OLAN TEKNEDEKİLER KURTARILDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen fırtına, denizde bulunan bir teknenin alabora olmasına neden oldu. Bu olayda, 6 kişi yakınındaki diğer teknelerin yardımıyla kurtarıldı.

FIRTINA NEDENİYLE TEKNE ALABORA OLDU

Elde edilen bilgilere göre, Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında bulunan tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Denizde yükselen dalgaların etkisiyle çığlık atan 6 kişiyi duyan diğer tekneler, hızla olay bölgesine yöneldi.

KURTARILANLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizde çırpınan 6 kişi, çevredeki diğer teknelere alındı ve kısa sürede karaya çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.