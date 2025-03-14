Firuzköy Bulvarı’nda Şiddet Olayı Yaşandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, Firuzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Caddede yürüyen bir kişi, tartışma yaşadığı bir kadına yumruk attı.

KADIN PEŞİNDEN KOŞTU

Yumruk saldırısının ardından kadın, saldırganın peşinden yürümeye devam etti. Saldırgan, bir süre kaldırımda oturan kadına tekrar yumruk attı. Kadının çığlığı, çevredeki esnafın yardıma koşmasına yol açtı. Ancak, saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı.

KADIN İYİ DURUMDA

Saldırının ardından, kadının saldırganın sevgilisi olduğu öğrenildi. Kadın, “İyi durumdayım” diyerek evine gitmek istediğini belirtti. Bunun üzerine esnaf, kadına evine gidene kadar eşlik etti.