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FİRUZKÖY’DE Yangın Çıktı, Yaralanan Yok

YANGIN NEDENİYLE PANIĞA SEBEP OLDU

Avcılar Firuzköy’deki bir restoranın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı, fakat müşteriler ve çalışanlar tarafından panik anları yaşandı.

MUTFAKTAN BAŞLAYAN ALEVLER DEPOYA SIÇRADI

Yangın, saat 12.00 sularında Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak’taki restoranda gözlemlendi. Alınan bilgilere göre, işletmenin mutfak bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve kısa zamanda büyüyerek mutfağın arkasındaki depo alanına yayıldı. İhbarın ardından olay yerine hemen itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

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