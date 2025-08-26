Fıstık Hasadı TİGEM’de Başladı

FISTIK HASADI BAŞLADI

Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde fıstık hasadı işlemi başladı. Çiftçilerin yağışların az olmasından dolayı, rekoltenin geçen seneye nazaran daha düşük olduğu bilgisi verildi. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 31 bin 939 dekarlık alanda 300 binden fazla fıstık ağacına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce işçi, sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerine gelerek, gün boyu süren yoğun bir çalışmayla fıstıkları topluyor. Toplanan ürünler daha sonra kamyonlarla fabrikaya taşınıyor.

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sıcakta çalışmanın güç olduğunu vurgulayan işçilerden Hatice Şakar, “Ben de buranın bir işçisiyim. Çavuşlarımızla, arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz. İşimiz iyi gidiyor. Sabah saat 07.00’da başlıyoruz, akşam saat 17.00’da bırakıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Sıcakta zor oluyor ama mecburuz” şeklinde konuştu.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Çalışanların başında çavuşluk yapan İbrahim Ergün ise bu yıl verimin iyi olmayışını kuraklıkla açıklayarak, “Geçen yıla göre verim iyi olmasa da normaldir. Kuraklıktan dolayı Türkiye’nin her yerinde mahsul iyi değil. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın” dedi.

HASAT SÜRECİ

Her sezon benzer çalışmalar yaptıklarını aktaran Fatma Şakar, “Sabah saat 07.00’da geliyoruz, 17.00’da ise paydos ediyoruz. Her sene aynı, sezon başladı mı başlıyoruz, sezon bitti mi oturuyoruz” ifadesini kullandı. İşçi sorumlusu Kadir Aşmaz, yaklaşık 40 gün sürecek hasadın toplam 800 işçi ile gerçekleştirileceğini öngördüklerini iletti. “Zorlu şartlarda 400 işçi ile buradayız. Tahminimize göre 40 gün boyunca bu bölgede hasadımız devam edecektir” dedi.