Fitch, 2026’da 500 Milyar Dolar Bekliyor

FITCH RATINGS’IN DEĞERLENDİRMESİ

Fitch Ratings, Türk borçlanma piyasasının, iç siyasi zorluklara ve ABD’nin gümrük vergilerini artırdığı küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini vurguluyor. Kuruluş, “Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve katılım finansın gelişimine bağlı olarak borçlanma piyasasının 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında ılımlı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir” açıklamasını yaptı.

YATIRIMCI İLGİSİ

Nisan 2025’te toplam borçlanma araçları ihraçlarının, yüzde 76,5’inin Türk lirası ve geri kalanının çoğunlukla dolar cinsinden olacağını belirten Fitch, özellikle ülke ihraçları kaynaklı olarak yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla bu rakamın 12 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Ayrıca, son gelişmelere göre yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarındaki payının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6’ya gerilediğini belirtti.

PAZARIN GELECEĞİ

Fitch, bu oranın, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9’dan daha düşük olduğunu kaydetti. Türkiye’nin borçlanma piyasası, ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar ABD dolarına ulaşmış durumda; bu tutarın yüzde 65,9’u TL, yüzde 31,4’ü ABD doları ve yüzde 2,7’si euro cinsindendir. Devlet finansmanının birincil itici güç olmaya devam ettiğini ifade eden Fitch, aynı zamanda bankalar ve şirketlerin piyasadaki varlıklarını artırma potansiyelinin bulunduğunu değerlendirdi.