Fitch Ratings Uyardı: Bitcoin Teminatlı Menkul Kıymetler Risk Taşıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin risk seviyelerinin, spekülatif kredi profilleriyle uyuştuğunu belirtti. Fitch, bu tür ürünlerde meydana gelen yüksek fiyat dalgalanmaları ve yapısal riskler göz önünde bulundurulduğunda, son derecede ihtiyatlı teminat yapılarının ve güçlü borç azaltma mekanizmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

OYNAKLIK RİSKİ

Fitch’in değerlendirmesine göre, Bitcoin teminatlı işlemlerdeki en büyük risk faktörleri arasında piyasa değerindeki ani değişimler, işlem yapısının karmaşıklığı ve karşı taraf riskleri yer alıyor. Bunun yanı sıra, muhafazakar teminat oranları ile borcun acil geri çağrılmasını veya teminatın hızlı bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayan mekanizmalar, risk yönetiminde vazgeçilmez unsurlar olarak değerlendiriliyor.

KRİPTO İFLASLARI

Yayımlanan raporda, 2022-2023 döneminde yaşanan kripto kredi kuruluşu iflaslarının, yetersiz teminatlandırmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini açık bir şekilde ortaya koyduğuna vurgu yapıldı. Fitch, bu dönemin sektördeki yapısal zayıflıkları net bir biçimde gözler önüne serdiğini belirtti. Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin çoğu, Bitcoin’in teminat olarak tutulduğu özel amaçlı şirketler (SPV) aracılığıyla yapılandırılıyor. Bu işlemler, teminat havuzuna dayalı borç ihracı ile marj kredisi benzeri bir yapı sunuyor. Teminat seviyeleri önceden belirlendiğinde otomatik tasfiye mekanizmaları devreye girmekte; ancak bu süreçler için tanınan düzeltme sürelerinin genellikle oldukça kısa olduğu ifade edildi.

TEMEL RİSK DEĞİŞMEDİ

Fitch, yukarıda belirtilen tüm unsurların yanı sıra Bitcoin fiyatındaki yüksek dalgalanmanın, Bitcoin teminatlı menkul kıymetler için temel risk faktörü olmaya devam ettiğini aktardı. Kuruluş, fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınmadığı sürece bu ürünlerin kredi riskinin azalmasının zor olduğunu belirtti.