Fitch’ten ABD Tarife Politikası Uyarısı

FITCH’İN AÇIKLAMASI VE ABD TARİFE POLİTİKALARI

Fitch tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin tarife politikasının emtia piyasalarında neden olacağı artan oynaklık değerlendirilmiş. 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tarifelerin etkisi altında ABD’nin iç tüketiminin büyük oranda ithal alüminyuma bağlı kaldığı ve bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıya sebep olabileceği ifade edildi. Özellikle, ABD’nin alüminyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’inin Kanada’dan temin edildiği göz önüne alındığında, bu yeni vergilerin alüminyum piyasasında önemli etkiler oluşturması bekleniyor.

ALÜMİNYUM VE ÇELİK PAZARLARINDAKİ ETKİLER

Fitch raporuna göre, geçmişte uygulanan tarifelerin ABD’nin alüminyum üretimini kayda değer ölçüde artırmadığı ve bu vergilerin uzun süre devam etmesinin otomotiv ve içecek sektörlerinde maliyet baskısını artırabileceği vurgulandı. ABD’nin net çelik ithalatçısı olduğu ve en büyük tedarikçilerinin Kanada, Meksika ve Güney Kore’den ithalata bağımlı kalmaya devam edeceği belirtildi. Tarife sistemindeki değişikliklerin etkisi, muafiyetlerin süresi ve kapsamına bağlı olacak. Yerel çelik üreticilerinin ABD iç pazarında avantajlı hale gelmesi beklenirken, Avrupa çelik ihracatının olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.

ÇİN SINAYI VE KÜRESEL ETKİLER

Fitch’e göre, ABD’nin çelik ithalatında Çin’in payının yüzde 1’den daha az olması nedeniyle, Çin çelik sanayisinin yeni tarifelerden doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Ancak, elektronik ve yeni enerji gibi sektörlerde artan rekabet nedeniyle Çin iç pazarında talep şokları yaşanabilir. Fitch, ABD’nin daha agresif ticaret politikalarının sadece çelik ve alüminyumla sınırlı kalmayıp, petrol, baz metaller ve kimyasallar gibi diğer emtia gruplarına yönelik uzun vadeli talebi de etkileyebileceğini belirtti.

GÜNCEL TİCARET POLİTİKALARI

Uzmanlar, ABD’nin tarife kararlarının küresel tedarik zincirlerinde yeni dalgalanmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. ABD yönetiminin, özellikle çelik ve alüminyum ithalatına dair nihai kararları ve olası muafiyetleri nasıl şekillendireceği, önümüzdeki dönemde piyasalarda belirleyici bir rol oynayacak.