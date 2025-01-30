Fitch’ten Türk Bankalarına İyimser Yorum

FITCH’İN İYİLEŞEN FAALİYET ORTAMINI DEĞERLENDİRMESİ

Fitch, Türk bankalarının makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasını ve dış finansman baskılarının hafiflemesini, iyileşen faaliyet ortamına bağlı olarak değerlendiriyor. Ancak Fitch’in faaliyet ortamı ile ilgili yaptığı değerlendirme, kalıcı yüksek enflasyon, yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek lira faiz oranları ve makro ihtiyati düzenlemeler gibi zorluklarla sınırlı kalmakta ve olumlu bir görünümle ‘b+’ seviyesinde sürüyor. Fitch, “Bu zorluklara rağmen, büyük özel bankaların VR’leri ve Uzun Vadeli (LT) IDR’leri, güçlü yabancı para likiditesi ve dirençli finansal ölçütler nedeniyle sağlam kalmaya devam etmektedir” ifadesini kullanıyor.

BÜYÜK BANKALARDAKİ MÜDAHALE RİSKİNDEKİ AZALMA

Fitch, daha önce yüksek hükümet müdahalesi riski nedeniyle büyük özel bankaların LTFC IDR’lerini ülke IDR’sinin altında sınırlandırmıştı. Ancak azalan müdahale riski, artan finansal istikrar ve güçlenen döviz rezervleri, bu durumu değiştirmiş durumda. Yabancı para rezerv pozisyonundaki iyileşmenin, GSR ve LTFC IDR yükseltmelerini tetikleyebileceği belirtiliyor.

KAMU BANKALARI VE DEVLETİN DESTEK KAPASİTESİ

Devletin artan YP rezervleri ve destek kapasitesinin, tüm büyük bankaların GSR’lerinin yükselmesine yol açtığını kaydeden Fitch, “Bununla birlikte, kamu bankalarının GSR’leri, ülkenin LTFC IDR’sinin bir kademe altındadır ve bu durum, ülkenin bu bankaları destekleme konusundaki güçlü eğilimine rağmen ılımlı YP rezervlerini yansıtmaktadır” değerlendirmesinde bulunuyor. Aynı zamanda, devletin YP rezerv pozisyonundaki daha fazla iyileşmenin, büyük kamu bankaları için GSR ve LTFC IDR yükseltmelerini tetikleyebileceği vurgulandı. Ayrıca Fitch, faaliyet ortamındaki iyileşmenin, büyük kamu bankaları için VR ve LTFC IDR’lerini de destekleyebileceğini ifade etti. Kaynak: Dünya