Fitch’ten Türk Bankalarına Siyasi Uyarı

FİCH RATINGS RAPORU AÇIKLAMALARI

Fitch Ratings, yayınladığı “Türk Bankaları Gözlem” raporunda Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM) menkul kıymet getirilerindeki artış ile 2024’ün dördüncü çeyreğinde hafif bir toparlanma gösterdiğini belirtti. Ayrıca, ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının azaldığını, ancak yeni TGA girişlerinin yüksek kaldığını ifade etti. Fitch, “Siyasi belirsizlik 2025 ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir” diye ekledi.

NET FAİZ MARJLARINDAKİ İYİLEŞME

Fitch, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7’ye yükseldiğini kaydetti. “Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025 ilk çeyrekte de devam etti, ancak daha uzun süre yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz” şeklinde de açıklama yaptı.

KREDİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE BEKLENTİLER

Kredi büyümesinin 2024 dördüncü çeyrekte kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8’e yavaşladığını bildiren Fitch, “Yabancı para cinsinden kredi büyümesi de dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.