Fitch’ten Türk İslami Bankalarına Dair Tahminler

2024 YILINDA PİYASA PAYI DÜŞÜYOR

Fitch Ratings, Türk İslami bankalarının pazar payının 2024 yılında kredi büyüme sınırlamaları ve bazı bankalardaki sermaye kısıtlamaları nedeniyle düştüğünü bildirdi. Fitch, kredi ve finansmandaki büyüme sınırlamalarının devam etmesi, bankaların yetkililer için stratejik önemi ile yeni dijital İslami bankaların kurulma potansiyeli ve Körfez İşbirliği Konseyi’nden gelen ilginin etkisi nedeniyle, 2025 yılında pazar paylarının sabit ve istikrarlı olacağını vurguladı.

NOTLARIN YÜKSELİŞİ

Fitch, Eylül 2024’te derecelendirilen altı katılım bankasının tümünün notlarını, hükümetin artan destek sağlama kabiliyetini, azalan müdahale riskini ve iyileşen faaliyet ortamını yansıtacak şekilde yükseltti. Fitch, “Sermaye yeterliliği bankaların risk profilleri için yeterli ve sermaye oranlarının 2025’te genel olarak istikrarlı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kârlılık tamponlarının sermayelendirmeyi desteklemeye devam etmesini ve bankalar arasında sermaye tamponlarının farklılık göstereceğini belirtti.

SORUNLU FİNANSMAN ORANI

Ortalama Türk İslami bankalarının sorunlu finansman oranının, İslami bankaların perakende finansmandaki düşük payı nedeniyle Türk bankacılık sektörü ortalamasının altında kaldığına dikkat çeken Fitch, “GSYH büyümesi yavaşladıkça ve enflasyon düştükçe, 2025 yılında sorunlu finansmanlar, yüksek kalmaya devam etse de, sadece ılımlı bir şekilde artacaktır” dedi.

DÖVİZ LİQUIDİTESİ DEĞERLENDİRMESİ

Fitch, “Türkiye’deki İslami bankalar ağırlıklı olarak mevduatla finanse edilmekte olup, halen oldukça yüksek olan piyasa maliyetleri nedeniyle konvansiyonel bankalara benzer şekilde uluslararası piyasalara fırsatçı bir şekilde girmelerini bekliyoruz. Döviz likiditesi, merkez bankası ile döviz swaplarının kaldırılmasının ardından likit varlıkların kalitesinin artmasından faydalanarak yeterli seviyededir” değerlendirmesinde bulundu.