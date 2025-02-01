Fitch’ten Türkiye İçin Kredi Notu Açıklaması

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU FİTCH RATINGS’İN DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni değerlendirmesini açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ‘BB-‘ olarak belirlendiği ve not görünümünün ‘durağan’ olduğu ifade edildi.

POLİTİKA FAİZİNDE BEKLENTİLER

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılı aralık ayından itibaren iki defa 250 baz puanlık faiz indirimine gideceği ve böylece politika faizinin yüzde 45’e düşeceği hatırlatıldı. 2025 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 28’e çekilmesinin beklendiği vurgulandı.

ENFLASYONDAKİ BEKLENTİLER

Fitch’in açıklamasına göre, ortalama yıllık enflasyonun 2024’teki yüzde 60.2 seviyesinden önemli bir düşüşle bu yıl yüzde 32.8’e inmesi bekleniyor. Ayrıca, uluslararası rezervlerin 2024 yılında 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaşması ve rezerv kompozisyonunun önemli ölçüde iyileşmesi öne çıkarıldı. Pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin, dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcı olmasını destekleyebileceği belirli.

EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2.9’a yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Sıkı para politikasının devam etmesi, mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışlarının, 2025’te de büyümenin yüzde 2.6 seviyesinde kalmasına katkı sağlaması bekleniyor. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu son olarak 2024 yılı Eylül ayında ‘B+’dan ‘BB-‘ye yükseltmiş ve not görünümünü ‘durağan’ olarak belirlemişti.