Fitch’ten Türkiye Kredi Notu Açıklaması

FITCH RATINGS’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu “BB-“, not görünümünü “durağan” olarak teyit etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Morales, Türkiye’nin cari işlemler açığındaki azalma ve uluslararası rezervlerindeki güçlenmenin devam ettiğini vurguladı. Kur korumalı mevduatlarda süregelen azalma ve 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmesinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) revize ettiği hedefler ile Fitch’in önceki beklentileri ile büyük ölçüde örtüştüğünü aktardı.

ENFLASYONUN POLİTİKA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Türkiye için yüksek enflasyon seviyesinin hala temel bir politika zorluğu olduğunu ifade eden Morales, bu nedenle değerlendirmelerinde Türkiye’nin not görünümünü “durağan” olarak sürdürme kararı aldıklarını söyledi. Morales, Türkiye ile aynı kredi notuna sahip ülkelerde enflasyon oranlarının daha düşük olduğunu belirtti ve enflasyona yönelik risklerin değerlendirmelerini etkileyen ana unsurlardan biri olduğunu dile getirdi. “Enflasyondaki düşüş sürüyor ve daha da düşmesini bekliyoruz” diyen Morales, bu yıl sonu enflasyonun yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

POLİTİKA TUTARLILIĞI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Morales, TCMB’nin politika faizinin bu yıl sonunda yüzde 28, 2026 sonunda ise yüzde 21’e düşeceğini öngördüklerini aktararak, bu durumun gevşeme döngüsünde bile sıkı bir para politikası duruşunun sürdürülmesine olan taahhüdü yansıttığını belirtti. Ayrıca, finansman ve para koşullarının dezenflasyon süreci ile uyumlu şekilde TCMB tarafından makro ihtiyati araçlarla desteklendiğini ifade etti. Fitch’in yılın ikinci değerlendirmesi için takip edeceği iki faktör arasında Türkiye için bu yıl politika tutarlılığındaki iyileşme beklentilerini ön planda tutacağını kaydetti.

GEVŞEME DÖNGÜSÜNDEKİ BEKLENTİLER

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yıl aralıkta başlattığı gevşeme döngüsünün 2023 yılında da devam etmesinin beklendiğini ifade eden Morales, “Ayrıca, bu yıl için ılımlı bir asgari ücret artışı gördük. Bu da Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme çabalarıyla uyumlu.” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe açığını azaltma taahhüdü ile bu çabaları desteklediğini ifade eden Morales, bu politikaların enflasyonu düşürmek amacıyla bir araya gelip gelmeyeceğinin başlıca konu olduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın para politikasındaki gevşeme döngüsüne rağmen sıkı para politikası duruşunu sürdürme görüşünü devam ettirdiğini aktardı. Kaynak: CNCB-e