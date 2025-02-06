Fitch THY’nin Kredi Notunu Yükseltti

FITCH’İN KREDİ NOTU GÜNCELLEMESİ

Fitch, Türk Hava Yolları’nın (THY) kredi notunu güncelleyerek yükseltti. Yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin kredi notu ‘BB’ seviyesine yükselmiştir. Türk Hava Yolları, konu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) özel bir açıklama gönderdi. Açıklamada, uluslararası derecelendirme kuruluşunun THY’nin kredi notunu artırdığı ve not görünümünü ‘Durağan’ olarak teyit ettiği duyuruldu.

THY’DEN AÇIKLAMALAR

THY’nin açıklaması şu ifadeleri içeriyor: “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu BB-‘den BB’ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç ettiği USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’na ait kredi notunu BB+ olarak teyit etmiştir.”

PİLOTA İHTİYAÇ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE DAVET

Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak, Türk Hava Yolları’nın 1500 yeni pilota ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Şirket, İngilizce bilen gençleri pilotluk kariyerine yönelmeye davet ediyor.