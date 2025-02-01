Fitch Türkiye’nin Kredi Notunu Teyit Etti

FITCH RATINGS’İN YENİ DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında güncel bir değerlendirme yaptı. Yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ‘BB-‘ seviyesinde kaldığı ve not görünümünün ‘durağan’ olarak teyit edildiği belirtildi.

FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılı aralık ayından itibaren iki ardışık 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme sürecine girdiği hatırlatılıyor. Politika faizinin yüzde 45’e düştüğü ifade edilirken, 2025 yılı sonuna kadar bu oranın yüzde 28’e inmesi bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Fitch’in açıklaması, ortalama yıllık enflasyonun 2024’te yüzde 60.2 seviyesinden önemli bir şekilde düşerek bu yıl yüzde 32.8’e inmesini öngörüyor. Ayrıca uluslararası rezervlerin 2024 yılında 14 milyar dolar artarak toplamda 155 milyar dolara ulaşacağı ve rezerv kompozisyonunun belirgin bir şekilde iyileşeceği vurgulanıyor. Düşük cari açıklar ile pozitif reel faiz oranlarının dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyebileceği de ifade ediliyor.

EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ

Açıklamada ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2.9 seviyesine yavaşlayacağı ve mali konsolidasyon, ılımlı asgari ücret artışları ve sıkı para politikasının devam etmesi nedeniyle 2025’te yüzde 2.6 seviyesinde kalmasının beklendiği ifade ediliyor. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu en son 2024 yılının Eylül ayında ‘B+’dan ‘BB-‘ye yükseltmiş ve not görünümünü ‘durağan’ olarak belirlemişti.