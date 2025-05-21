Fitch Yeni Raporla Türkiye Beklentisini Koru!

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜYÜME ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranının GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4,0’dan yüzde 3,9’a gerilediğini bildirdi. “Bu durum, 2023 yılında yayımlanan bir önceki raporda yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşürülen Çin’deki düşük potansiyel büyümeyi yansıtıyor” diyen Fitch, Meksika, Endonezya ve Kore’deki potansiyel büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü, ancak bunların Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan’daki yukarı yönlü revizyonlarla dengelendiğini belirtti. Fitch, “Ağırlıklandırılmamış bazda, ortalama EM10 potansiyel büyümesi artık yüzde 3,1’dir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE GÜNEY AFRİKA BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Fitch’in önümüzdeki beş yıl için arz yönlü potansiyel büyüme tahminleri Endonezya için yüzde 4,9’dan yüzde 4,7’ye, Meksika için yüzde 2,0’dan yüzde 1,8’e ve Kore için yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürüldü. “Bununla birlikte, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Polonya için tahminlerimizi yükselttik; sonuncusu sermaye derinleşmesinin daha büyük katkısından faydalanıyor” diyen Fitch, Hindistan’ın tahminini yüzde 6,4’ten (yüzde 6,2’den) ve Brezilya’nın tahminini ise yüzde 2,0’dan (yüzde 1,7’den) yukarı revize etti. Rusya için tahmin yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye ve Polonya için ise yüzde 3,0’dan yüzde 3,2’ye yükseltildi. Fitch, Güney Afrika ve Türkiye için beklentisini sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 4,1 olarak korudu.