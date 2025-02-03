Fitre Miktarı Açıklandı: 2025 İçin 180 TL

FITRE MİKTARI VE DEĞERLENDİRMELER

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’nın başkanlığında toplanan kurul, 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını belirleme konusunu ele aldı. Toplantıda, güncel ekonomik durum, bir kişinin günlük gıda ihtiyaçları ve İslam dininin ilgili hükümleri dikkate alındı. Fitre, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların fakirlere verdiği bir sadaka çeşididir. Bu uygulamanın amacı, oruç tutan kişilerin ruhunu arındırmak ve ihtiyaç sahibi bireylere yardım etmektir.

FITRE MİKTARI BELİRLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi. Fitre, nakit para olarak ya da gıda gibi ayni olarak verilebiliyor. Belirlenen bu miktar, günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kabul ediliyor. Bununla birlikte, her birey kendi günlük gıda harcamalarına uygun bir miktarı fitre olarak verebiliyor.