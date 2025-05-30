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Fiyat Artışı Yasaklandı, Emlak Sektörü Düzenlendi

FİYAT ARTIRIMI YASAKLANDI

İnternet üzerindeki taşınmaz ilanlarında haksız yere fiyat artışı yapmak mümkün olmayacak. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, artık emlak işletmeleriyle birlikte, taşınmazların maliklerinin de bu duruma uymadığı takdirde idari yaptırımlarla karşılaşmaları söz konusu. “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişlik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAIRSANLIKLA MÜCADELE İMKANI

Yapılan değişiklikle, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle örtüşmeyen ve makul bir sebebe dayanmayan fiyat artışları yapılması yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık etmeleri de engellendi. Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısının kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, manipülatif fiyat artışı yapan emlak işletmelerine yönetmelikle gerekli idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

VATANDAŞIN MENFAATİ GÖZETİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, düzenlemeyle birlikte yöneticilerin ve taşınmaz sahiplerinin de fiyat artışları nedeniyle mağdur olabileceğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir” ifadesine yer verildi. Bakanlık, emlak sektöründe fırsatçılığı önlemek ve şeffaf bir piyasa yapısı oluşturmak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınacağı bilgisini paylaştı.

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