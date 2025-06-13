Fiyat Artışları Mezarlık Sektörünü Etkiledi

SON DÖNEMDEKİ FİYAT ARTIŞLARI VE MEZAR SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Son aylarda inşaat ve yapı malzemeleri alanındaki fiyat yükselişleri, mezarlık sektörünü de etkiliyor. Özellikle mermerin yüksek maliyeti sebebiyle, mezar düzenlemelerinde plastik bazlı malzemelere olan ilgi belirgin şekilde artıyor. Mermer mezarların maliyetinin 30.000 TL’yi geçmesi, vatandaşları yaklaşık 15.000 TL’ye mal olan plastik mezar düzenlemelerini tercih etmeye yönlendiriyor. Plastik malzemelerin hafifliği, montaj kolaylığı ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı da bu seçimi pekiştiren faktörler arasında yer alıyor.

PLASTİK MEZAR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİM

Mezarlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son dönemde plastik mezar düzenlemelerine olan talebin ciddi oranda arttığını ifade ediyor. İlgili yetkililer, “Eskiden sadece geçici çözümler için tercih edilen plastik malzeme, artık kalıcı bir alternatif haline geldi” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bu değişim, mezarlık yapılarındaki tasarım ve maliyet dengelerini de yeniden şekillendiriyor.