More
Gündem

Fiyat İstikrarı İçin Sabır Zaman Alıyor

fiyat-istikrari-icin-sabir-zaman-aliyor

HIZLI ENFLASYON BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Şimşek, enflasyon beklentileri üzerinde değerlendirmelerde yer aldı ve kamuoyunu bilgilendiriyor.

ENFLASYONDAKİ DEĞİŞİM VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri dile getirdi: ”Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.”

ÖNEMLİ

Gündem

“İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek vermek üzere Mardin'i ziyaret etti. Türk, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almıştı.
Gündem

G7 Liderlerinden Kiev’e Kalıcı Destek Mesajı

G7 liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü vesilesiyle Kiev'e sürekli destek sağladıklarını vurguladı ve Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.